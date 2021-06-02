Altın uçuşa geçti! Kilogramı 524 bin liradan işlem görüyor

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Altın piyasasında, en düşük 522 bin 450 lirayı, en yüksek ise 526 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 524 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 808 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 421 milyon 853 bin 609,72 lira, işlem miktarı ise 808,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 421 milyon 853 bin 609,72 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: