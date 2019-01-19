Son Dakika Haberleri: Altın Üretimi 2018'de Yüzde 20 Arttı

Altın Üretimi 2018'de Yüzde 20 Arttı

59 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, altın üretiminin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Altın Üretimi 2018'de Yüzde 20 Arttı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, altın üretiminin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağlandığını bildirdi.

Cansız, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, altın üreten firmaları tebrik ederek, "2018 yılı altın üretimi, 2017 yılına göre yüzde 20 artarak, cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladı."değerlendirmesini yaptı.

Devam eden projelerle bu yıl 30 ton, 2020'de ise 35 ton üretim seviyelerine ulaşılmasının beklendiğini aktaran Cansız, gerekli mevzuat ve teşvik mekanizmalarının devreye alınmasıyla, Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023'e kadar 50-60 ton seviyelerini hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye'de altın üretimine 2001'de başlanırken, üretimde 33,5 ton ile en yüksek seviyeye 2013'te ulaşıldı. Daha sonra azalış gösteren altın üretimi, 2017'de 22,5 tona geriledi. Altın üretimi 2018'de ise 27,1 tona yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:30 Kaynak: AA

Twitter, Mithat Cansız, Ekonomi
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