Son Dakika Haberleri: Altın üretimi 2018'de yüzde 20 arttı

Altın üretimi 2018'de yüzde 20 arttı

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, "2018 yılı altın üretimi, 2017 yılına göre yüzde 20 artarak, cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladı.

Altın üretimi 2018'de yüzde 20 arttı, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, "2018 yılı altın üretimi, 2017 yılına göre yüzde 20 artarak, cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:40 

Mithat Cansız, Ekonomi
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