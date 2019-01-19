Altın üretimi 2018'de yüzde 20 arttı
1 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, "2018 yılı altın üretimi, 2017 yılına göre yüzde 20 artarak, cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
, "2018 yılı altın üretimi, 2017 yılına göre yüzde 20 artarak, cari açığın yaklaşık 200 milyon dolar azalmasına katkı sağladı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:40
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