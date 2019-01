Altın Üretimimizi Her Yıl 10 Ton Artıracağız"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye'nin birçok maden bakımından zengin bir ülke olduğunu belirterek, "Altın üretiminde geçen sene 20 tonlardan bu sene 28 tonlara ulaştık. Her sene üretimi 8-10 ton artırma yönünde hedeflerimiz var." dedi.

Antalya Belek Turizm Merkezinde düzenledikleri "Hayatımız Maden 2" çalıştayının önemli olduğunu belirten Aydın Dinçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ürünün hammaddesinin bir maden olduğunu söyledi.



Madenin önemini vurgulamak için programlar organize ettiklerini vurgulayan Dinçer, sivil toplum kuruluşlarından kamuya, üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerden mühendislere kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek madencilik alanında çalışmalar yaptıklarını ifade etti.



Dinçer, Türkiye'nin ihracat rakamlarını, madencilikteki potansiyelini, önümüzdeki dönemde nasıl yol haritası izlenmesi gerektiği ve mevzuatlar çerçevesinde neler yapılması gerektiği konularını değerlendirdiklerini anlattı. Dinçer, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden birinin ham madde sağlayan madencilik sektörü olduğuna işaret etti.



"Doğal taşlarımızı dünyaya sunacağız"



Türkiye'nin altın üretiminin son yıllarda arttığına değinen Dinçer, "Altın üretimine daha çok ihtiyacımız var. Ama altın üretiminde geçen sene 20 tonlardan bu sene 28 tonlara ulaştık. Her sene üretimi 8-10 ton artırma yönünde hedeflerimiz var. Tabii Türkiye'nin ihtiyacı yıllık 160 ton altın. Bunda ilerlemeye çalışıyoruz çünkü açığımızı ithalat yapmak zorundayız. Bu da cari açığımıza olumsuz etkide bulunuyor. Kendi madenlerimizi yeryüzüne çıkarabilirsek burada başarılı olabileceğiz." diye konuştu.



Türkiye'nin zamanla altın üretimini her yıl artırarak 160 tonluk hedefine ulaşabileceğine işaret eden Dinçer, üretimin kademe kademe yükseleceğini dile getirdi.



Dinçer şunları kaydetti:



"Önümüzdeki dönemde, yeni yasal çalışmalarla kamunun, devletin destekleriyle tüm madencilik sektöründe bir atılım sağlamak için uğraşıyoruz. Burada teşviklere de ihtiyacımız var. Bu teşviklerin diğer sektörlere yapıldığı gibi bize de yapılması gerekiyor. Bakır, bor, doğal taşlar üzerine, madenlerin birçok kaleminde zengin bir ülkeyiz. Ancak bunları aramalarla yeryüzüne çıkartıp, sanayimizin, inşat sektörümüzün hammaddelerini üretmek, mimari projelerde kullanmak üzere çalışmalarımız var. Doğal taşlarımız tüm dünyaya sunmak için çalışıyoruz."

