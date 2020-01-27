Altın üretiminde yeni rekor hedefleniyor
15 dakika önce
Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel, "Geçen yıl 38 ton altın üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel, "Geçen yıl 38 ton altın üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize edileceğini öngörüyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:26
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