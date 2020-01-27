Altın üretiminde yeni rekor hedefleniyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın üretiminde yeni rekor hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi

Altın üretiminde yeni rekor hedefleniyor

15 dakika önce

Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel, "Geçen yıl 38 ton altın üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.

Altın üretiminde yeni rekor hedefleniyor, System.String[]

Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel, "Geçen yıl 38 ton altın üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Bu yıl, 45 ton ile bu rekorun revize edileceğini öngörüyoruz" dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Depremde evi yıkılanlara 41 bin lira yardım yapılacak Sivas'ın ayazına pekmezli çözüm Akbank ve Yapı Kredi'ye sigortacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle toplamda 281,8 milyon TL ceza kesildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 11:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın üretiminde yeni rekor hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]