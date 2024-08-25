Altın uzmanı tarih verdi! "En doğru yatırım altın"

Finans

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Malik, en doğru yatırımın altın olduğunu vurguladı.

"BORSADAN ZİYADE FİZİKİ ALTIN DAHA DOĞRU BİR YATIRIM"

"Altının içinden gelen birisi olarak kontrol edemediğim yatırımın doğru yatırım olmadığını düşünüyorum. Tabii ki büyük firmalara yatırım yaparsınız uzun vadede getriri elde edersiniz ancak borsada sık sık takip etmeniz gerekiyor. Borsadan ziyade fiziki altının daha doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum."

YIL SONU İÇİN RAKAM VERDİ

"Bankaların pek çok fonları var. Altın fonları bunlardan bir tanesi. Kuyumculuk sektöründen gelen birisi olarak en değerlisinin altın olduğunu düşünüyorum. Altın sadece bu yıl yüzde 25 getiri kazandırdı insanlara. Yıl sonuna kadar bir rakam vermem gerekirse minimum 3 bin TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz."