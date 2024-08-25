Altın uzmanı tarih verdi! "En doğru yatırım altın" - Son Dakika
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Finans

Altın uzmanı tarih verdi! "En doğru yatırım altın"

Altın uzmanı tarih verdi! "En doğru yatırım altın"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik, Haberler.com stüdyosunda yaptığı açıklamada, en doğru yatırımın altın olduğunu belirtti. Malik, borsada sık sık takip etmenin zorunlu olduğunu, bu yüzden fiziki altının daha doğru bir yatırım olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ayrıca, altının bu yıl yüzde 25 getiri sağladığını ve yıl sonuna kadar minimum 3 bin TL'ye ulaşacağını öngördüğünü söyledi.

25.08.2024 09:37
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik, Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu. Malik, en doğru yatırımın altın olduğunu vurguladı.

"BORSADAN ZİYADE FİZİKİ ALTIN DAHA DOĞRU BİR YATIRIM"

"Altının içinden gelen birisi olarak kontrol edemediğim yatırımın doğru yatırım olmadığını düşünüyorum. Tabii ki büyük firmalara yatırım yaparsınız uzun vadede getriri elde edersiniz ancak borsada sık sık takip etmeniz gerekiyor. Borsadan ziyade fiziki altının daha doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum."

YIL SONU İÇİN RAKAM VERDİ

"Bankaların pek çok fonları var. Altın fonları bunlardan bir tanesi. Kuyumculuk sektöründen gelen birisi olarak en değerlisinin altın olduğunu düşünüyorum. Altın sadece bu yıl yüzde 25 getiri kazandırdı insanlara. Yıl sonuna kadar bir rakam vermem gerekirse minimum 3 bin TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz."

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans Altın uzmanı tarih verdi! 'En doğru yatırım altın' - Son Dakika

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