Son dakika haberi! Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu

15.03.2022 10:51
Son dakika haberi! Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu

Son dakika haberi... Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğe göre, fiziki altınların kabulü kapsamında uygulamaya katılmak isteyen yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının...

Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğe göre, fiziki altınların kabulü kapsamında uygulamaya katılmak isteyen yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması gerekecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Altın Cinsinden Fiziki Varlıkların Finansal Sisteme Kazandırılması hakkındaki tebliğe göre, fiziki altınların kabulü kapsamında uygulamaya katılmak isteyen yurtiçi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması gerekecek.

Kişi ya da şirketler fiziki altınlarını, milyem değeri üzerinden hesaplanacak gram cinsinden has altın miktarını tespit etmek üzere yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek. Altın kabul sistemi ile mutabakatı sağlanan has altın miktarı, yurtiçi yerleşik gerçek veya tüzel kişinin bankadaki altın hesabına işlem anında yetkili rafineri veya banka aracılığıyla aktarılacak. Yetkili kuyumcu veya banka tarafından fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek. Yetkili rafineri tarafından işlenerek standart altına tamamlananlar, ilgili bankaya fiziki olarak transfer edilecek.

ALTINLAR MERKEZ BANKASI'NA SATILACAK

Hesap sahibinin talep etmesi durumunda hesabındaki has altın bakiyesi dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilerek, 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilecek. TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülen altınlar, bankalarca dönüşüm fiyatı üzerinden Merkez Bankası'na satılacak. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak. Katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankası'nın katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde, aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için Merkez Bankası'nca ödeme yapılmayacak.

(İHA)

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15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor TCMB'den altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına yönelik tebliğ TCMB'den altın cinsinden fiziki varlıkların finansal sisteme kazandırılmasına yönelik tebliğ

Merkez Bankası, Tebliğ, Gazete, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Altın varlıklarının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu - Son Dakika
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