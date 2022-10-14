Altın ve dolar gibi koleksiyonluk spor ayakkabıya da yatırım yapılır mı? - Son Dakika
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Altın ve dolar gibi koleksiyonluk spor ayakkabıya da yatırım yapılır mı?

14.10.2022 09:44

İnsanların tıpkı altın gibi koleksiyonluk spor ayakkabılara yatırım yapmasına izin veren çevrim içi bir yatırım platformu kuruldu.

İnsanların tıpkı altın gibi koleksiyonluk spor ayakkabılara yatırım yapmasına izin veren çevrim içi bir yatırım platformu kuruldu.

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Kaynak: DailyMotion.com

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altın ve dolar gibi koleksiyonluk spor ayakkabıya da yatırım yapılır mı? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın ve dolar gibi koleksiyonluk spor ayakkabıya da yatırım yapılır mı? - Son Dakika
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