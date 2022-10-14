İnsanların tıpkı altın gibi koleksiyonluk spor ayakkabılara yatırım yapmasına izin veren çevrim içi bir yatırım platformu kuruldu.

Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika › Güncel › Altın ve dolar gibi koleksiyonluk spor ayakkabıya da yatırım yapılır mı? - Son Dakika

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