Altın ve döviz kazandırdı
1 saat önce
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/TL ise yüzde 1,33, euro/TL yüzde 0,76 değer kazandı.
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/TL ise yüzde 1,33, euro/TL yüzde 0,76 değer kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:38
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