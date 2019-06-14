Son Dakika Haberleri: Altın ve döviz kazandırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

Altın ve döviz kazandırdı

1 saat önce

Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/TL ise yüzde 1,33, euro/TL yüzde 0,76 değer kazandı.

Altın ve döviz kazandırdı, System.String[]
Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20, dolar/TL ise yüzde 1,33, euro/TL yüzde 0,76 değer kazandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:38 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarı çıplak halde önce otomobili sonra da motosikleti gasp etti! Yalova'da gözyaşlarına boğan karne töreni! FIFA 20'nin Türkiye fiyatları hayranlarını üzecek Erdoğan, bedelli ücretini yüksek bulanlara seslendi: El insaf

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altın ve döviz kazandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]