Altın ve Dövizlerini Sahiplerine Vermeyen Kuyumcuya Hapis Cezası

Küçükçekmece'de kuyumculuk yapan bir kişi, 44 kişinin altın ve dövizlerini alarak geri vermediği iddiasıyla "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada, 79 yıl hapis ve 138 bin adli para cezasına çarptırıldı.

Küçükçekmece'de kuyumculuk yapan bir kişi, 44 kişinin altın ve dövizlerini alarak geri vermediği iddiasıyla "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada, 79 yıl hapis ve 138 bin adli para cezasına çarptırıldı.



Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Saffet Özkaya katılmazken, bir kısım müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu.



Duruşmada söz verilen müştekiler, şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.



Müşteki avukatı Deniz Zeynep Öztürk, zararın giderilmediğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.



Sanık Saffet Özkaya'nın avukatı Savaş Arduç da, müvekkilinin dolandırıcılık kastıyla hareket etmediğini, müştekilerin müvekkilinden kar payı aldığını, bazı müştekilerin zararlarının giderilmeye çalışıldığını, iyi niyetin sergilendiğini ifade ederek, müvekkilinin öncelikle beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise lehine hükümlerinin uygulanmasını talep etti.



Cumhuriyet Savcısı Ercan Altuncu, sanığın 8 kişiye karşı "dolandırıcılık" suçundan 16 yıldan 56 yıla kadar, 36 müştekiye karşı da "hizmet nedeniyle emniyeti suistimal" suçundan da 36 yıldan 252 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Özkaya'ya 8 müştekiye karşı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 20 yıl hapis ve 32 bin adli para cezası verdi.



Sanık Özkaya'nın 35 müştekiye karşı da "meslek, sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 58 yıl 3 ay hapis ve 105 bin adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.



Ayrıca mahkeme, sanık Özkaya'yı müşteki Ferhat Kurt'a yönelik "meslek, sanat, ticaret ve hizmet ilişkisi nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 10 ay hapis ve bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.



Böylece sanık Saffet Özkaya, toplam 79 yıl 1 ay hapis, 138 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de sanık Saffet Özkaya'nın aynı iş yerinde 2002 yılından beri kuyumculuk faaliyeti gösterdiği, sanığın kar payı vereceğini vaat ederek müştekilerden altın ve dövizlerini aldığı, müştekilerin vermiş oldukları altın ve dövizleri geri istediklerinde sanığın iade etmediği ve müştekilerin de şikayetçi olduğu belirtildi.



İddianamede, sanık Saffet Özkaya'nın "dolandırıcılık" suçundan 60 yıldan 210 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cristiano Ronaldo'nun Özel Talebine İspanyol Mahkemesinden Ret

Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti

Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar

Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı