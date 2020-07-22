Altın ve gümüş fiyatları yükseldi

Değerli metallere yönelik alımlarla altın 1,865 doları görürken, gümüş de 23 doları aşarak yedi yılın zirvesine tırmandı.

Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü.