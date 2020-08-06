Altın ve gümüşten yeni rekorlar

Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,069.04 dolarlık yeni rekor düzeye tırmanırken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiye Cumhuriyet altını 3,323 liraya, gram altın 483 liraya, çeyrek altın da 832 liraya yükseldi. Küresel piyasalarda 28 doları ayarak yeni rekor düzeye tırmanan gümüşün gram fiyatı da 6.33 liraya kadar yükseldi.

ABD hampetrol stoklarının, 31 Temmuz'da sona eren haftada 7.6 milyon varil birden azalmasıyla yönü yukarı dönerek 46 doları aşan petrol fiyatları da bu düzeylerde hareket ediyor.