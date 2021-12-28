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Altın ve para çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Altın ve para çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

28.12.2021 10:26
Altın ve para çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Manisa'da bu sabah bir evden 27 tam altın, 8 bin TL nakit para ve traktör ruhsatı çalan hırsızlar, jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı.

Manisa'da bu sabah bir evden 27 tam altın, 8 bin TL nakit para ve traktör ruhsatı çalan hırsızlar, jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Hırsızlık şüphelilerinin evlerine yapılan baskında çalınan malzemelerden 17 tam altın, 7 bin 555 TL nakit para ve traktör ruhsatı ile birlikte ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çarıkbozdağ Mahallesinde bugün sabah saat 05.00 sıralarında M.U. (50) isimli şahıs, kendisine ait olan 27 tam altın, 8 bin TL para ve traktör ruhsatının belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığını beyan ederek jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma tarafından yapılan istihbarı çalışma neticesinde, Girelli Mahallesinde ikamet eden F.U. (24) ve Alaşehir ilçe merkezinde ikamet eden H.B. (23) isimli şahısların bahse konu altın ve paraları çaldığı belirlendi. Şahısların Alaşehir ilçe merkezi Fatih Mahallesinde H.B. isimli kadının evine gittikleri tespit edildi. Konu ile ilgili Alaşehir Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek H.B.'nin evinde yapılan arama neticesinde, A.S. (41), A.Ü. (25), Y.Y. (24), M.G. (49), Ş.A. (35), H.B. (23), ve F.U. (24) isimli şahısların evde oldukları belirlendi. Evde yapılan arama sonucunda çalınan toplam 17 tam altın, 7 bin 555 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet traktöre ait ruhsat, yaklaşık 1 gram metamfetamin maddesi, 10 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 7 adet boş altın kutusu ele geçirildi. F.U. ve H.B. isimli şahıslar göz altına alındı, diğer şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

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Türk Lirası, Alaşehir, Traktör, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altın ve para çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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