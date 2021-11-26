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Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir - Son Dakika

Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir

26.11.2021 13:59

Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş'ten sürekli çıkışta olan altın fiyatlarına ilişkin yeni bir yorum geldi. ABD Merkez Bankası'nın 2022 yılında faiz artırımına başlayacağını söyleyen Memiş, "Gram altında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. 585-590 seviyeleri gelebilir." ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları, Fed tutanaklarının açıklanması ve Fed politika yapıcılarından gelen şahin yorumlar sonrasında bu haftayı kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Gram altın ise dolar/TL 'deki seyri takip ederek 700 TL civarında bulunuyor. Altın ve Para Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde altın fiyatlarının düşebileceğine ilişkin yeni bir yorumda bulundu.

"600 TL'NİN ALTINDA BİR RAKAM BEKLİYORUM"

Memiş, önümüzdeki iki ay içerisinde gram altının 585 lira seviyesine gelebileceğine işaret etti. A Haber'e konuşan Memiş'in açıklaması şu şekilde:

Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında FED faiz artırımına başlayacak bu da altın için olumsuz. Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590 seviyelerinde.

"VATANDAŞLAR SUNİ YÜKSELİŞLERİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR"

O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşlar bu suni yükselişleri bir fırsata çevirebilirler. Vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim bu fiyatlamalar köpük fiyatlamalar, suni yükselişler. Vatandaşlara tavsiyem yüksek seviyeler kalıcı olmayabilir."

Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir

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Son Dakika Finans Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir - Son Dakika
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