Altın ve paraları 'Yeleğin kirlenmiş' yalanıyla çalanlar yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, 'Yeleğin pislenmiş' yalanını söylediği kişinin kıyafetini temizleme bahanesiyle üzerindeki 12 cumhuriyet altını, 100 dolar ile 1300 lirayı çalan 2 kişi yakalandı.

İzmit'te geçen ay meydana gelen olayda, yolda yürüyen kişinin yanına yaklaşan 2 hırsızlık şüphelisi, 'Amca yeleğin kirlenmiş' yalanını söyleyerek, üzerini temizlemek istedi. Bu sırada 2 şüpheli, ismi öğrenilemeyen kişinin üzerinde bulunan 12 cumhuriyet altını, 100 dolar ile 1300 lirayı çalıp, kaçtı. Şikayet üzerine araştırma başlatan polis, kimliklerini belirlediği 2 kişiyi dün İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan L.K. ve T.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.