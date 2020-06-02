Altın ve petrol birlikte yükseliyor

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun planlanan toplantısının öne çekileceğine ilişkin haberlerle, altın fiyatları da, ABD'de yükselen protesto eylemlerindeki tırmanış ve ABD-Çin ilişkilerindeki gerginliklerle yükseldi.

Ünlü Menkul Değerler'in, "Ons altında haber akışına hassasiyet yüksek seyrediyor" başlıklı değerlendirmesinde şöyle denildi:

"ABD ile Çin arasında Hong Kong nedeniyle ortaya çıkan gerilimde Trump'ın yaptığı açıklamaların tansiyonu düşürmesi risk iştahının da destek bulmasını sağladı.

"Bu noktada özellikle ticaret anlaşmasını olumsuz etkileyecek bir sürecin oluşmaması risk iştahının korunması bakımından son derece önemli.

"Diğer taraftan jeopolitik tansiyonun azalması güvenli liman algısından olumlu etkilenen altın için ise negatif bir tablo çiziyor.

"Ancak ABD'de süregelen protestolar azalan jeopolitik risklerin yarattığı negatif etkiyi telafi ederek altına güçlü bir destek verdi.

"Bu kapsamda altının ons fiyatının yeniden 1,740 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz.

"Teknik görünüm iyimser bir tablo ortaya koysa da altının haber akışına hassasiyetinin yüksek seyretmesi nedeniyle her iki yöne doğru da hareket alanının korunduğunu söyleyebiliriz.

"Dolayısıyla kısa vadede volatilitenin yüksek seyredeceğini düşünüyoruz."

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.61 artışla 39.23 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.59 artışla 36.22 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.40 düşüşle 18.23 dolar,

altın, yüzde 0.25 artışla 1,744.14 dolar,

bakır, yüzde 1.93 artışla 5,484.00 dolar,

platin, yüzde 1.05 düşüşle 843.77 dolar,

paladyum yüzde 0.80 artışla 1,976.90 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 380 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,503 liradan satılıyor.

Rusya medyasında yayımlanan haberlere göre, OPEC+ Grubu, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyor.

Kaynaklara göre, OPEC'in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.

OPEC+ toplantısının öne çekilmesine ilişkin haberler üzerine, Temmuz vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.53 yükselerek 39.29 dolara, aynı vadeli ABD Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.03 yükselişle 36.16 dolara çıktı.

OPEC+ Grubu'nun halen uygulanmakta olan üç aylık üretim kısıntısının süresi Temmuz ayı sonunda doluyor.