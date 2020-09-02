Yeni güne 1,970.57 dolarda başlayıp 1,973.31 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı 1,941 dolara kadar çekildikten sonra, 1,950 dolar düzeyine toparlandı.

ABD'de açıklanan verilerdeki olumlu göstergelerin, toparlanmanın hız kazandığına ilişkin beklentileri güçlendirince, güvenli limanlar altın ve gümüş fiyatları hafif geriledi.

Son Dakika › Ekonomi › Altın ve petrol fiyatları düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı

Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok

Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı