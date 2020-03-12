Altın ve petrol fiyatları geriledi - Son Dakika
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Altın ve petrol fiyatları geriledi

7 saat önce

Altın fiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle ABD'nin Avrupa'dan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklamasının ardından hafif yükseldikten sonra geri dönerken, petrol fiyatları yüzde 4.0'ten fazla geriledi.

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Altın fiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle ABD'nin Avrupa'dan tüm seyahatleri geçici olarak yasaklamasının ardından hafif yükseldikten sonra geri dönerken, petrol fiyatları yüzde 4.0'ten fazla geriledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 salgınıyla dünya genelinde vaka sayısı 118,381'i geçerken en az 4,292 kişinin öldüğü belirtildi.

Financial Times'ın haberine göre Goldman Sachs, Covid-19'un ve petrol fiyatlarında düşüşün ABD hisse senedi piyasalarını geçen ay görülen rekor düzeylerden yüzde 30 aşağı çekebileceğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19'u resmi olarak "pandemi" olarak ilan etmesinin ardından, Avrupa kıtasından ABD'ye tüm yolcu seyahatlerinin Cuma gününden itibaren askıya alan Trump, "Yasak 30 gün ile sınırlı olacak  ve ticaret bundan etkilenmeyecek" dedi.

Petrol  fiyatları Pazartesi yaşadığı sert düşüşün ardından gün içinde yüzde 10 yükseldi. Suudi Arabistan Petrol Şirketi Saudi Aramco'nun Başkanı ve CEO'su Amin Nasser, petrol üretici ülkelerin üretim kısıtlamasından vazgeçmesinin ardından ham petrol üretimini günde 12.3 milyon varile yükselteceğini açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 4.39 düşerek 34.22 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.37 düşerek 31.54 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.14 düşüşle 16.58 dolardan,

altın, yüzde 0.35 düşüşle 1,636.50 dolardan,

bakır, yüzde 2.02 düşüşle 2.45 dolardan,

platin, yüzde 0.89 düşüşle 860.50 dolardan,

paladyum yüzde 4.56 düşüşle 2,127.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 327 liraya, çeyrek altın 536 liraya, Cumhuriyet altını da 2,216 liraya yükseldi.

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Mogayev, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun Ortak Teknik Komite toplantısının planlandığı gibi 18 Mart'ta yapılacağını, ancak toplantının Covid-19 salgını nedeniyle videokonferans yoluya ile  gerçekeştirilebileceğini söyledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:49 Kaynak: DHA
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