Altın ve petrol fiyatları geriledi

Altın fiyatları, merkez bankalarının koordinasyon içinde ekonomiye destek adımlarıyla hafif yükseldikten sonra yeniden düştü. Petrol fiyatları da, Covid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarına bağlı binlerce uçuşun iptel edilmesinin etkisiyle geriledi.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.84 düşerek 28.49 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.82 düşüşle 26.46 dolardan işlem görüyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.48 düşüşle 12.43 dolardan,altın, yüzde 0.90 düşüşle 1,512 dolardan,bakır, yüzde 3.39 düşüşle 2.23 dolardan,platin, yüzde 0.09 artışla 665.90 dolardan vepaladyum yüzde 4.28 düşüşle 1,445 dolardan işlem görüyor.İç piyasada ise, gram altın fiyatı 312 liraya, çeyrek altın 510 liraya, Cumhuriyet altını da 2,111 liraya geriledi.