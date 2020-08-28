Altın ve petrol fiyatları yatay

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmanın ardından 1,970 düzeyinin üzerini kısa süreli test eden spot altın daha sonra hızlı bir geri çekilmeyle 1,930 dolar düzeyine kadar indikten sonra 1,940 doların üzerine döndü.

Petrol fiyatları, Marco Kasırgası ve Laura Tropikal Fırtınası'nın ABD'nin petrol endüstrisinin merkezi olan Lousiana ve Taxas'ı büyük bir hasar vermeden geçmesinin ardından yatay hareket ediyor.