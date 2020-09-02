Altın ve petrol fiyatları yatay

Küresel ekonomik toparlanma umutları ve artan güvenli liman alımlarıyla yükselen petrol ve altın fiyatları, yeni günde yatay hareket ediyor.

Ayın ilk gününde birçok ülkede açıklanan veriler yatırımcıların, küresel ekonomide toparlanmanın hız kazandığına ilişkin umutlarını artırınca Kasım petrol fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.