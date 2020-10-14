Altın ve petrol fiyatları yatay - Son Dakika

Altın ve petrol fiyatları yatay

14.10.2020 09:28
Altın ve petrol fiyatları yatay, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Covid-19 pandemisinin genişlemesine ilişkin verilere karşın, büyük ekonomilerin yeni bir genel kapatma uygulamayacağına ilişkin değerlendirmenin yer almasının desteğiyle, altın fiyatlarındaki kayıplar durdu ve...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son yayımlanan aylık raporunda, Covid-19 pandemisinin genişlemesine ilişkin verilere karşın, büyük ekonomilerin yeni bir genel kapatma uygulamayacağına ilişkin değerlendirmenin yer almasının desteğiyle, altın fiyatlarındaki kayıplar durdu ve fiyatlar yatay hareket etti.

ABD'de yeni teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmesi, yatırımcılarda iyimserliği körüklemesine bağlı olarak güç kazanması, güvenli limanlar altın ve gümüş başta olmak üzere, değerli metal fiyatlarındaki toparlanma yerini yatay hareketlere bıraktı.

Ünlü&Co/DAHA analizinde de, ons altının "kazanımlarını koruyamadığına" işaret edilerek, şöyle denildi: "ABD seçimlerinden önce olmasa bile seçimin hemen ardından mali teşvik paketinde uzlaşılacağına ilişkin öngörüler geçerliliğini koruyor. Ancak kısa vadeli beklentilerin bozulmasına yol açan bu durum ons altına güç kaybı olarak yansırken 1,900 doların altının test edilmeye başlandığını görüyoruz. "Kaldı ki, 93.5 seviyesinin üzerine yükselen dolar endeksinin oldukça dirençli bir görünüm sergilemesi de değerli metaller açısından şartları zorlaştırıyor. "Ons altında yukarıda 1,935 doları ana direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapılmadıkça yukarı yönlü denemeler büyük resmi değiştirmek için yeterli olmayabilir. 1,900 doların aşağı yönlü test edilmeye başlanması ile aşağıda ise 1886 dolar ilk destek olarak takip edilebilir."Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.61 düşüşle 42.21 dolar,Batı Teksas yüzde 0.61 düşüşle 40.25 dolar,altın yüzde 0.25 artışla 1,896.01 dolar,gümüş yüzde 0.12 artışla 24.15 dolar,bakır yüzde 0.77 düşüşle 6,686.00 dolar,platin yüzde 0.86 artışla 875.79 dolar,paladyum yüzde 2.00 artışla 2,366.86 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 482 liraya, çeyrek altın 790 liraya, Cumhuriyet altını da 3,139 liraya geriledi.Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altının yeni haftaya 1,900 doların üzerinde başladığı anımsatılarak, "Ancak, piyasadaki dinamiklerin sürekli değişiyor olması, altının da yön arayışına neden oluyor" denildi ve eklendi: "Bu hafta, 1,930 dolar seviyesine doğru yükselişinin ardından bu seviyeden gelen kar satışlarıyla birlikte 1900 doların altına doğru gevşemiş durumda. "Ancak, aşı ve teşvik paketine dair belirsizlikler sürüyor. Bu durum, altın açısından da önemli. Ayrıca, ABD'de başkanlık seçimlerine doğru zaman daraldıkça piyasalardaki hareketlilikte devam edebilir. Bugün ABD ÜFE verileri açıklanacak."Ahlatçı Yatırım'ın analizinde de, haftanın ilk işlem gününde Libya'da yeni petrol sahalarının faaliyete geçmesine ek olarak, dolar çevresindeki hareketler ve sona eren kasırga sonrası Meksika Körfezi'ndeki üretim yeniden başlamasının Brent Petrol üzerinde baskı oluştururken, aşağı yönlü hareketler yaşandığı anımsatıldı ve şöyle denildi:

"Dün ise Çin'den gelen pozitif ekonomik verilerin Petrol arzını olumlu etkileyeceğine yönelik beklentiler ile birlikte yukarı yönlü hareketler devam ederken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişenin Brent Petrol üzerindeki yükselişi sınırlandırdığı takip edildi."


Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, Koronavirüs, Petrol, Opec, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın ve petrol fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

"Işıklar yanıyor" paylaşımına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Çelik'ten geldi: Utanç verici bir saygısızlık Boğalarını antrenman için güreştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını uyardı: Aşiretleşmeyelim, akrabaları parti yönetimine koymayın Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı San Marino, deplasmanda Liechtenstein ile 0-0 berabere kaldı Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu
1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek 1300 yıllık zeytin ağacının ürünleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilecek         
09:05
Kendisine adres soran ve derdini anlatanlardan ücret talep eden esnaf, aldığı paralarla SMA hastasına umut olacak Kendisine adres soran ve derdini anlatanlardan ücret talep eden esnaf, aldığı paralarla SMA hastasına umut olacak         
08:49
Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü Gaspçılara direnince, göğsünden vurularak öldürüldü         
08:27
Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı         
07:43
Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu Bir evden çanta çalan hırsız, sokak ortasında vurulmuş halde bulundu         
06:04
İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları         
00:53
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı         
20:35
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü İkinci kez koronaya yakalanan hasta hayatını kaybetti, bilim insanlarının en önemli dayanağı çöktü         
18:35
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 09:39:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın ve petrol fiyatları yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei