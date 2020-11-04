Altın ve petrol fiyatları yatay

ABD seçimlerinde sonuçlar beklenirken, ABD hampetrol stoklarının düştüğüne ilişkin verinin açıklanmasının ardından 40 doların üzerine yükselen Brent petrol ve yeniden 1,900 doların üzerine yükselen altın, bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, petrol üretim kısıntılarının kapsamını genişletmeye hazırlandıklarına ilişken haberlerin Rusya basınında yer alması da petrol fiyatlarını destekledi.

ABD hampetrol stokları, 30 Ekim'de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 8 milyon 10,000 bin varil azaldı.Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 981,000 varil yükseldi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.10 artışla 40.60 dolar,Batı Teksas yüzde 1.02 artışla 38.55 dolar,altın yüzde 0.12 artışla 1,908.43 dolar,gümüş yüzde 0.35 düşüşle 24.05 dolar,bakır yüzde 0.10 artışla 6,779.50 dolar,platin yüzde 0.51 artışla 874.82 dolar,paladyum yüzde 0.26 düşüşle 2,287.44 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 518 liraya, çeyrek altın 853 liraya, Cumhuriyet altını da 3,397 liraya yükseldi.Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, piyasaların ABD seçim sonuçlarını beklediklerine işaret edilerek, "Uzun zamandır piyasaların merakla beklediği ABD seçimi, dün akşam itibariyle son buldu ve sayım işlemlerine başlandı" denildi ve şöyle dvam edildi: "Piyasalar ise oyların sayım süreci devam ederken dalgalı bir günü geride bırakıyor. Altın, seçim akşamını 1,909 dolar/onsla yüzde 0.7 kazançla tamamladıktan sonra, sayım sabahına satıcılı başladı. "Şu saatlerde altın, 1,900 dolar/onsun altında işlem görmeye devam ederken, asıl fiyatlama seçim sonucunun belli olmasıyla ortaya çıkacaktır. Şimdiye kadar gelen sonuçlara göre anketlerin aksine Trump'ın beklenenden daha iyi performans gösterdiği görülmekte. Olası bir seçim belirsizliğinin sürmesi durumunda piyasalar için negatif altın içinse pozitif bir hareket görülebilir."Gümüş ise seçim akşamını 24.23 dolar/ons seviyesinden tamamlarken, hanesine yüzde 0.6 kazancı yazmış oldu."Platin, 862 dolar/ons seviyesinden başladığı seansı, 873 dolar/onstan tamamlarken yüzde 1.3 kazancı hanesine yazmış oldu."Paladyum, günün en çok kazanan kıymetli madeni olurken, seansı 2,295 dolar/ons seviyesinden ve yüzde 3.4 değer kazançla tamamlamış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda satıcıların iştahlı olduğu günde, dünkü altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50-0.75 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 3,624 kg altın, 3,887 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."