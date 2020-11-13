Altın ve petrol fiyatları yatay

Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,850 dolar düzlemine kadar inen altın, Covid-19 vakalarının artışına bağlı küresel ekonomide "toparlanma endişeleriyle" yükseldiği 1,880 dolar sınırında tutunuyor.

Covid-19 pandemisi kaynaklı talep baskıları altındaki petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) müttefikleriyle (OPEC+) birlikte yürüttüğü üretim kısıntılarını 2021 yılında da sürdüreceğine ilişkin haberlerle yatay hareket ediyor.