Altın ve petrol fiyatları yatay

Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle hızla 1,900 doların üzerine yükselen altın, doların güç kazanmasının ardınran düştüğü 1,870 - 1,880 dolar aralığında yatay hareket ediyor.

Birleşik Krallık, Kanada ve ardından ABD'de başlayan yaygın aşılamanın yarattığı talep umutlarıyla 51 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı da, yeni kısıtlama önlemleriyle döndüğü 50 dolar sınırına yatay işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.44 düşüşle 50.13 dolar,Batı Teksas yüzde 1.77 düşüşle 47.22 dolar,altın yüzde 0.09 düşüşle 1,873.97 dolar,gümüş yüzde 1.18 düşüşle 25.92 dolar,bakır yüzde 1.51 düşüşle 7,875.50 dolar,platin yüzde 1.58 düşüşle 997.88 dolar,paladyum yüzde 0.08 artışla 2,319.14 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 462 liraya, çeyrek altın 757 liraya, Cumhuriyet altını da 3,016 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen Cuma günü dolar çevresindeki toparlanma sinyallerine ek olarak, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sınırlı artışın değerli metalde baskılara neden olduğuna işaret edilerek, "ABD - Çin arasındaki gerginlik ve ABD teşvik paketi beklentileri ise aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsurlar olarak karşımıza çıktı" denildi ve eklendi: "Haftanın ilk işlem gününde artan koronavirüs endişeleri ve ABD'nin yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varması üzerine haftaya sert yükseliş ile başlayan ons altının gün içinde izlenenen gelişmeler ve gözlenen kar satışları sonucu kazançlarını geri vererek kayıplarını derinleştirdiği izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1,877 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."Ahlatcı Yatırım'ın petrol analizinde de, haftanın son işlem gününde ABD teşvik paketine ilişkin umutların Brent petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin sürmesini sağladığı vurgulandı ve şöyle denildi:

Artan ABD-Çin gerginliğinin yukarı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs endişeleri ve Birleşik Krallık'ta kısıtlamaların yürürlüğe girmesi ile Brent Petrol'ün kayıplarını derinleştirdiği izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 50.30 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."