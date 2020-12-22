Altın ve petrol fiyatları yatay - Son Dakika

Altın ve petrol fiyatları yatay

22.12.2020 17:16
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Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle 1900 dolar düzeyinin üzerini test eden spot altın, bu düzeyin üzerinde tutunmayı başaramadı.

Birleşik Krallık'ta mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün belirlenmesiyle 1900 dolar düzeyinin üzerini test eden spot altın, bu düzeyin üzerinde tutunmayı başaramadı. Altının ons fiyatı 1870 - 1880 dolar aralığında yatay hareketlerini sürdürürken, gümüş de benzer bir gelişme gösterdi. Mutasyon haberiyle hızla 27.40 dolara kadar yükselen gümüş, altına paralel bir hareketle ilk adımda 26 dolar düzeyine çekildikten sonra, bugün de yüzde 2'ye yakın kayıpla 25 doların üzerinde işlem görüyor.

Birleşik Krallık, Kanada ve ardından ABD'de başlayan yaygın aşılamanın yarattığı talep umutlarıyla 51 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı da, yeni kısıtlama önlemleriyle döndüğü 50 dolar sınırına yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 0.87 düşüşle 50.42 dolar,Batı Teksas yüzde 1.29 düşüşle 47.45 dolar,altın yüzde 0.12 artışla 1,877.89 dolar,gümüş yüzde 0.95 düşüşle 25.98 dolar,bakır yüzde 1.51 düşüşle 7,875.50 dolar,platin yüzde 0.55 artışla 1,019.53 dolar,paladyum yüzde 1.34 artışla 2,348.24 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 461 lira, çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını da 3,101 liradan satıldı. Troy Kıymetli Madenler'in analizinde altının haftaya dalgali bir gelişmeyle başladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Bir yandan teşvik paketi iyimserliği diğer taraftan virüsün mutasyona uğrama karamsarlığı, piyasaları iki farklı fiyatlamayı aynı güne sığdırmaya itti. İki haber akışı arasına sıkışmış olan sarı maden de güne 1881 dolar/onstan başladıktan sonra 1906 dolar/onsla son altı haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Bu performansı ABD'li siyasetçilerin 900 milyar dolarlık bir teşvik paketi üzerinde anlaşmış olmalarına borçluydu. Ancak aynı zamanda İngiltere'den duyurulan virüsün mutasyona uğradığı haberi, piyasalara sert satış getirdi. Öncelikli olarak hisse senedi piyasasına sert satışlar getirirken, altın da payına düşen satış dalgasından nasibini aldı. Bu süreçte 1855 dolar/ons seviyesine kadar çekilen sarı maden, günün en düşük seviyesini kaydetmiş oldu. Seans sonunda 1876 dolar/ons seviyesinden dengelenen sarı maden, yüzde 0.2 kaybı hanesine yazmış oldu. Virüsün mutasyonuna dair gelişmeler piyasalarca dikkatle takip edilirken, Noel tatilinin yaklaşıyor olmasından dolayı piyasaları hacimsiz bir hafta bekliyor. Bu hacimsizlik bazı fiyat aşırılıklarına neden olabilir." Gümüş, son zamanların en yüksek volatiliteli gününü geride bıraktı. 25.80 dolar/ons seviyesinden güne başlayan beyaz maden, günün ilk saatlerinde 27.41 dolar/onsa kadar uzandı ve üç ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak bu seviyede tutunmayı başaramayan beyaz maden, 24.95 dolar/ons seviyesine kadar çekilerek günün en düşük seviyesini kaydetti. Volatilitesi yüksek günün ardından 26.17 dolar/onstan dengelenen gümüş, yüzde 1.4 kazancı hanesine yazmış oldu."Platin, volatiliteden payına düşeni alırken günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıktı. 1039 dolar/ons seviyesinden güne başlayan platin, 979 dolar/ons seviyesine kadar sert satışla geriledi. Ancak tepki alımlarının da etkisiyle kendini günün sonunda 1000 dolar/onsun üzerine atmayı başardı. Günü 1015 dolar/ons seviyesinden tamamlayan platin, yüzde 2.3 kayıpla seansı tamamladı."Paladyum da dünkü satış dalgasından etkilenerek kırmızıda kapattığı bir seansı geride bıraktı. 2362 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan paladyum, 2315 dolar/ons seviyesinden seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla hanesine yüzde 1.9 kayıp yazmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda sert satıcılı bir seansla birlikte altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 1.0 usd/onsla gerçekleşirken, hacim açısından düşük bir işlem günü geride kaldı. Borsa İstanbul'da toplamda 1991 kg altın, 3441 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Birleşik Krallık, Petrol, Gümüş, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın ve petrol fiyatları yatay - Son Dakika Ekonomi


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