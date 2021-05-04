Altın ve petrol fiyatları yatay

Küresel toparlanma umutlarının artışıyla değerli metallere gelen alımlarla, ons fiyatı 11,795 doları aşarak 1,800 dolar sınırına kadar yükselen altın da bu düzeylere yakın yatay işlem görüyor.

Avrupa ve ABD'de Covid-19 görünümünün iyileşmesiyle ekonomik toparlamanın daha hızlı olacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarını destekliyor. Dün yaklaşık yüzde 1.5 yükselen petrol fiyatları yeni güne yatay düzeylerde başladı.

TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu! Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor

Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi

Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı