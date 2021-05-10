Altın ve petrol fiyatları yatay

ABD'de boru hattı işleten şirkete yapılan siber saldırının ardından yüzde 1'den fazla artışla 69 doları aşan gösterge Brent ham petrolünün varil fiyatı 68 dolara dönerken, 1,840 dolara yükselen altının ons fiyatı da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 0.32 düşüşle 68.05 dolar,Batı Teksas yüzde 0.39 düşüşle 64.55 dolar,altın yüzde 0.56 artışla 1,841.63 dolar,gümüş yüzde 0.49 artışla 27.59 dolar,bakır yüzde 2.94 artışla 10,412.50 dolar,platin yüzde 1.32 artışla 1,273.35 dolar,paladyum yüzde 0.62 artışla 2,993.71 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 489 lira, çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3,209 liradan satıldı.Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, altının zayıf ekonomik veriler ve enflasyon beklentilerindeki yukarı doğru ivme etkisiyle iki ayın ardından onsu 1800 doların üzerine döndüğüne işeret edilerek, "Geçen haftaya 1771 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı madenin, haftanın tamamına yayılmış pozitiflik içerisindeki hareketini izledik" denildi ve şöyle devam edildi: "Haftanın ilk gününde ABD'de açıklanan ISM İmalat Satın Alma Müdürleri endeksi (PMI) verisinin beklenenden zayıf gelmesi sonrası, kıymetli madenler yukarı doğru hızla hareket etti. ABD'de beklendiği kadar hızlı bir ekonomik toparlanma yaşanamayacağı ve faizlerin hızla artırılmayacağı beklentisinden beslenen altın, haftaya pozitif başlamış oldu. "Altın açısından pozitif bir haftalık başlangıç olmasına rağmen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın yaptığı açıklama sonrası altın, irtifa kaybetti. Bakanın katılmış olduğu bir etkinlikte ekonomideki aşırı ısınmasına engel olmak için faizlerin artırılması gerektiğini savunması, altın önderliğinde kıymetli madenlere sert satış getirdi. "Sonrasında ise Bakanın sözlerine rağmen, ABD'nin ekonomik verilerinin Bakanın sözlerini desteklememesinden dolayı altının toparlanması çok uzun sürmedi. Özellikle haftanın son gününde açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin oldukça altında açıklanmasıyla altın hızla ivmelenme yaşayarak, 1843 dolar/onsla yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesini kaydetti. "Sarı maden seansı ise 1831 dolar/onstan yüzde 3.3 kazançla tamamlarken, kasımdan bu yana kaydettiği en güçlü haftalık kapanışını yaptı. Bu hafta piyasaların ve Fed'in dikkatle takip ettiği ABD'de enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon verisindeki güçlü bir toparlanma, faiz artırımı beklentisi yaratacağından ilk etapta altına negatif etki etmesi beklenebilir. Tam tersi senaryoda ise altın pozitif yönde hareket etmeye devam edecektir. "Gümüş ise geçtiğimiz hafta gösterdiği performansla altını geride bırakarak yüzde 6'ya yakın kazanç elde etti. 25.92 dolar/onstan haftaya başlayan beyaz maden, hafta boyunca dalgalı bir seans yaşasa da haftayı son iki ayın en yüksek seviyesinden kapatmayı başardı. 27.45 dolar/onstan haftayı tamlayan beyaz maden, önceki haftaya kıyasla yüzde 5.9 kazancı yaşamış oldu. Altın gümüş rasyosu ise 66 seviyesine kadar gerilerken, gümüşün lehine işlemeye devam ediyor."Platin, gümüşün ardından haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak haftayı geride bırakırken, son iki buçuk ayın en yüksek seviyesinden haftayı tamamladı. 1203 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1256 dolar/onstan haftayı tamamladı ve yüzde 4.4 kazancı hanesine yazdı."Paladyum, 3017 dolar/ons seviyesine kadar çıkarak rekor tazelediği haftada yeşilde bir kapanış yapmayı başaramadı. 2925 dolar/onstan haftayı tamamlayan paladyum yüzde 0.3 kaybı hanesine yazarken üç haftanın ardından kırmızıda bir kapanış yapmış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, kapanma dolayısıyla hafta boyu Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük seanslar izledik. Toplamda 2,239 kg altın, 11,621 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."