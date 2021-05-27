Altın ve petrol fiyatları yatay

Altının ons fiyatı, doların ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından dört buçuk ayın en yüksek düzeyinden hafif gerilese de 1,900 doların üzerinde tutundu.

Petrol fiyatları, Hindistan'daki talebin azalacağı ve İran'ın petrol arzını artırabileceğine ilişkin endişelerle hafif geri çekilse de, özellikle ABD ve Avrupa'da yaz döneminde talep artışı yaşanacağına ilişkin iyimserliğin desteğiyle, hafta boyunca işlem gördüğü dar bantta yatay hareket ediyor.