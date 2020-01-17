Altın ve petrol fiyatları yatay hareket ediyor

Altın fiyatları, ABD-Çin gerginliğinin hafiflemesi ve piyasayı etkileyecek onemli gelişmelerin yaşanmaması, petrol fiyatları da, ABD-Çin arasındaki birinci aşama anlaşmanın imzalanmasıyla toparlanmasına karşın, Çin'de yavaşlayan ekonomik büyümenin talebi baskılayabileceği endişeleriyle yatay hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.08 düşüşle 64.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.12 düşüşle 58.45 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.45 artışla 18.02 dolardan,

altın, yüzde 0.29 artışla 1,555.00 dolardan,

bakır, yüzde 0.40 artışla 2.85 dolardan,

platin, yüzde 1.68 artışla 1,018.00 dolardan ve

paladyum yüzde 2.26 artışla 2,227.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 iraya, çeyrek altın 279 liraya, Cumhuriyet altını da 1,980 liraya yükseldi.