Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Altın fiyatları Covid-19'un etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kararı sonrası hafif yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle küreselde 3,280'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 95,700'den fazla vakanın olduğu bildirildi.

OPEC, Covid-19 salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana'da yaptığı toplantının ardından üretim kesintisi konusunda anlaştı. OPEC günlük 1.5 milyon varil üretim kısıntısına gitme konusunda fikir birliğine varırken konuyla ilgili olarak Rusya'nın kararı bekleniyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.27 düşerek 50.99 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.09 artarak 46.82 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.23 artışla 17.28 dolardan,

altın, yüzde 1.0 artışla 1,659.50 dolardan,

bakır, yüzde 0.68 düşüşle 2.56 dolardan,

platin, yüzde 0.69 düşüşle 869.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.75 artışla 2,403 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 325 liraya, çeyrek altın 532 liraya, Cumhuriyet altını da 2,203 liraya yükseldi.