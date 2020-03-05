Altın ve petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın ve petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altın ve petrol fiyatları yükseldi

6 saat önce

Altın fiyatları Covid-19'un etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kararı sonrası hafif yükseldi.

Altın ve petrol fiyatları yükseldi, System.String[]

Altın fiyatları Covid-19'un etkisini sürdürmesi sebebiyle yükselirken petrol Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kararı sonrası hafif yükseldi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle küreselde 3,280'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 95,700'den fazla vakanın olduğu bildirildi.

OPEC, Covid-19 salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana'da yaptığı toplantının ardından üretim kesintisi konusunda anlaştı. OPEC günlük 1.5 milyon varil üretim kısıntısına gitme konusunda fikir birliğine varırken konuyla ilgili olarak Rusya'nın kararı bekleniyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.27 düşerek 50.99 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.09 artarak 46.82 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.23 artışla 17.28 dolardan,

altın, yüzde 1.0 artışla 1,659.50 dolardan,

bakır, yüzde 0.68 düşüşle 2.56 dolardan,

platin, yüzde 0.69 düşüşle 869.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.75 artışla 2,403 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 325 liraya, çeyrek altın 532 liraya, Cumhuriyet altını da 2,203 liraya yükseldi.


Viyana, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı Altının kilogramı 322 bin 850 liraya yükseldi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 00:16:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın ve petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]