Altın ve petrol fiyatları yükseldi

Talep kaygılarının sürmesine karşın, ABD'de sondaj kuleleri sayısının 80 yılın en düşük düzeyine inmesi petrol fiyatlarını desteklerken, küresel ekonomik toparlanmanın uzayabileceği endişeleriyle artan güvenli liman talebiyle ons altının fiyatı 1,760 doları da aştı.

ABD'de petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 12 Haziran'da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi. Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adete ve doğalgaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adete geriledi. Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında yönün yeniden yukarı döndüğüne işaret ederek, yaklaşık iki aydır ağırlıklı olarak 1,700-1,750 dolar bandında sakin seyreden altının ons fiyatının özellikle ABD'de kimi eyaletlerdeki korona virüs vakalarının günlük bazda zirveye ulaşması ile belirgin şekilde güç kazandığına dikkat çekti ve ekledi:

"Bu kapsamda uzun süredir en önemli direnç noktası olarak gösterdiğimiz 1750 dolar seviyesini aşan ons altın haftaya da bu seviyenin üzerinde başlıyor. Bu bölgede kalınması durumunda yukarı yönlü hareket alanının artabileceğini söylemek mümkün. Hafta boyunca gerek korona virüsün yayılma hızının gerekse gerekse jeopolitik gelişmelerin altına yön verecek başlıca konu başlıkları olacağını tahmin ediyoruz."

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.98 artışla 42.28 dolar, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.24 artışla 40.06 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.14 artışla 18.00 dolar,

altın, yüzde 1.02 artışla 1,760.81 dolar,

bakır, yüzde 0.02 artışla 5,810.00 dolar,

platin, yüzde 2.72 artışla 835.92 dolar,

paladyum yüzde 1.31 artışla 1,938.24 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 387 liraya, çeyrek altın 634 liraya, Cumhuriyet altını da 2,527 liraya yükseldi.

OPEC+ Ortak Bakanlık İzleme Komitesi'nin Cuma günü düzenlenen toplantısının ardından yapılan açıklamada, Mayıs ayında varılan kısıntı anlaşmasına genel uyumun yüzde 87 düzeyinde olduğu, anlaşmaya uyum sağlayamayan üreticilerin de, eksik kalan kısıntıları Temmuz- Eylül döneminde telafi etme sözü verdikleri belirtildi. OPEC+ grubu, bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.