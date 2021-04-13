Altın ve petrol fiyatları yükseldi

ABD'de tüketici fiyatlarının Mart ayında yüzde 0.6 ile son 8.5 yıldaki en büyük artışa ulaşmasının etkisiyle büyüyen enflasyon kaygılarına bağlı olarak altın fiyatları yükseldi ve ons altın 1,740 doları aştı. Petrol fiyatlarında, Çin'in ithalatındaki artış ve Ortadoğu'daki tırmanan gerilimin etkisiyle başlayan yükseliş de sürüyor.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

Brent petrol yüzde 1.03 artışla 63.85 dolar,Batı Teksas yüzde 0.95 artışla 60.28 dolar,altın yüzde 0.59 artışla 1,742.88 dolar,gümüş yüzde 2.21 artışla 25.36 dolar,bakır yüzde 0.64 düşüşle 8.872.00 dolar,platin yüzde 0.60 düşüşle 1,167.15 dolar,paladyum yüzde 0.43 artışla 2,690.07 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 457 liraya, çeyrek altın 753 liraya, Cumhuriyet altını da 3,002 liraya yükseldi.ALB günlük tarımsal emtia bülteninde, "Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) İyi Niyet Elçisi seçildi" denildi ve şöyle devam edildi: "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından Cuma günü yayınlanan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) raporu, piyasa için nötrden olumluya doğru çıktı."USDA, aylık Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, yerel mısır stoklarının 1 Eylül'e kadar 1.352 milyar kile düşeceğini, ancak analist beklentileri doğrultusunda Mart ayı görünümündeki 1.5 milyar kile düşeceğini bildirdi."USDA, 2020-21 için ABD soya fasulyesi ihracatının Mart tahminlerine göre 30 milyon kile artışla 2,28 milyar kile'ye ulaşacağını öngördü; bu, esas olarak pazarlama yılının ilk yarısındaki rekor ihracatı yansıtıyor."Çin Ulusal Tahıl Ticaret Merkezi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in geçtiğimiz hafta devlet rezervleri açık artırmasında 515.209 ton buğday sattığını söyledi."Buğday, dünyanın en büyük ihracatçısı Rusya'da daha yüksek üretim tahminleri nedeniyle zemin kaybetti.Analistler, Avrupa Birliği buğday ihracatının bu sezonun sonunda kesintiye uğrayacağını, çünkü Rusya'nın ihracat vergilerine rağmen tedarik sevkiyatını sürdürdüğünü ve ithalatçıların bu yaz daha ucuz yeni mahsul için beklediğini söyledi."Buğdayda, uzun süreli devam eden düşüş kanalının aşılması ile yükseliş hız kazandı. Yükselişin ardından kısa vadeli bir yükseliş kanalı başladığı izleniyor. 645 seviyesinde direnç oluşturan buğdayda, trend bölgesine doğru geri çekilme görülüyor. 625 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece, yukarı alanda 638/645 seviyeleri takip edilebilir. 625 desteğinin ihlal edilmesi durumunda ise 613/607 bölgesine doğru satış baskısı artabilir."Soya fiyatı ağustos ayından gelen yükseliş trendini aşağı yönlü baskılamış durumda. 1379.50 seviyesinden destek bulan fiyat kırdığı yükselen trendden teyit alıyor. Satış baskısı oluştuğu takdirde 1364.70 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Tersi durumda trend üzerindeki harekete geri dönülürse 1402.05 seviyesi direnç olarak izlenebilir."Mart ayından beri düşüş kanal trendi etkisinde hareket eden kakao fiyatı, bugün güne yükselişle başladı. 2369 seviyesini aşan fiyat, aynı zamanda kanal direncini test ediyor. Fiyat düşsen kanal direncini kırdığı takdirde 2416 seviyesine doğru alımlar hızlanabilir. Aksi takdirde, 2369 destek konumunda bulunuyor."Kahvede, 120.30 ana destek bölgesinden gelen güçlü tepki alımları düşüş trendine doğru devam ediyor. 126.60 ara destek bölgesinde güç kazanan kahvede, bu seviye üzerinde kalıcılık devam ettiği sürece düşüş trendine denk gelen 129.50 seviyesine doğru yükseliş potansiyeli devam edebilir."