Altın ve petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika

Altın ve petrol fiyatları yükseldi

24.05.2021 17:54
Altın ve petrol fiyatları yükseldi, System.String[]

Küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,885 doları aştı.

Küresel ekonomideki toparlanma belirtilerinin riske duyarlı varlıklara talebi artırmasına karşın, artan enflasyon baskısının etkisiyle yükselen altının ons fiyatı 1,885 doları aştı.

Avrupa ekonomisinde toparlanmaya ilişkin verilerin yanında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu üyelerinin petrol kesintilerine uyum oranının 113 düzeyinde olduğunun açıklanmasıyla petrol fiyatları da yükseldi ve gösterge Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aştı.

Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.64 artışla 67.75 dolar,Batı Teksas yüzde 2.01 artışla 65.12 dolar,altın yüzde 0.22 artışla 1,885.86 dolar,gümüş yüzde 0.96 artışla 27.82 dolar,bakır yüzde 1.07 düşüşle 9,901.00 dolar,platin yüzde 1.03 artışla 1,183.72 dolar,paladyum yüzde 0.88 düşüşle 2,761.22 dolar düzeyindeydi.İç piyasada, gram altın 508 lira, çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3,320 liradan satıldı.Troy günlük bülteninde, altının geçen hafta 1890 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak Ocak ayından bu yana en yüksek düzeyi gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: "Geçen hafta, ABD tutanaklarında güvercin tonunun azalmasının görülmesine rağmen altın, kripto para piyasalarında yaşanan sert satış dalgasından pozitif yönde etkilenerek yeşilde kapattığı bir haftayı geride bıraktı. "Haftaya, 1843 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, hafta boyu dalgalı bir seyir içerisinde hareket etti. Ancak hafta boyu haftalık başlangıç seviyesinin altına inmeyen sarı maden, üst üste üçüncü haftayı da yeşilde kapatarak dikkatleri üzerine çekti. "Bitcoin özelinde geçen hafta yüzde 30 seviyesinde kayıp yaşanırken, altın bu süreçte 1890 dolar/ons seviyesine kadar uzanmayı başardı. Ancak hafta sonuna dek bu seviyede kalmayı başaramayan sarı maden, ABD'de açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları sonrası satış baskısına maruz kaldı. "Toplantı tutanaklarında ekonomik toparlanmanın hız kazanmasıyla birlikte, varlık alımlarının azaltılmasının tartışılmaya başlanmış olması piyasaya sert satış getirdi. Altın da bu satış dalgasından nasibine düşeni almasına rağmen hafa sonuna doğru toparlanma yaşadı. FOMC tutanaklarında, sıkılaşma adımlarının geleceğine dair verilen mesajlar yine de altının yükselişine engel olamadı ve 1881 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayarak, yüzde 2.1 kazancı hanesine yazdı. "Gümüş ise 27.42 dolar/ons seviyesinden haftaya başlarken, 28.77 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak son üç ayın en yüksek seviyesini kaydettiği bir haftayı yaşadı. Hafta sonuna kadar bu seviyede kalmayı başaramayan beyaz maden, 27.56 dolar/onstan yüzde 0.5 kazançla haftayı tamamladı. Altın gümüş rasyosunun ise altının lehine işlediği haftada 68 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor."Platin, geçtiğimiz haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken, son bir ayın en düşük seviyesini kaydettiği bir haftayı geride bıraktı. 1230 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1172 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak yüzde 4.7 kaybı hanesine yazdı. "Paladyum da geçtiğimiz hafta platinle aynı kaderi paylaşırken, üst üste üçüncü haftayı da kırmızıda kapattı. 2895 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan paladyum, 2783 dolar/ons seviyesinden seans kapanışını yaparak önceki haftaya kıyasla yüzde 3.8 değer kaybetmiş oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda geçtiğimiz hafta ülkemizdeki açılma dolayısıyla hacimsel anlamda toparlanma yaşanırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının altında 0.50- 1.00 dolar gerçekleşti. Toplamda 6,012 kg altın, 18,762 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."


Enflasyon, Petrol, dolar, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Altın ve petrol fiyatları yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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