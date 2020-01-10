Altın ve petrol fiyatlarında düşüş sürüyor - Son Dakika
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Altın ve petrol fiyatlarında düşüş sürüyor

6 saat önce

Orta Doğu'daki gerilimlerin azalmasıyla yatırımcıların risk iştahında gözlenen artış, altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

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Orta Doğu'daki gerilimlerin azalmasıyla yatırımcıların risk iştahında gözlenen artış, altın fiyatlarında düşüşe yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Bağdat'taki ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası yatığı gerilimleri azaltma çağrısı, bölgedeki jeopolitik riskleri hafifleterek yatırımcıları daha riskli varlıklara yönlendirdi.

Değerli metallerde;

gümüş, yüzde 0.31 düşüşle 17.88 dolardan,

altın, yüzde 0.40 düşüşle 1,548 dolardan,

bakır, yüzde 0.29 artışla 2.81 dolardan,

platin, değişmeyerek 972 dolardan ve

paladyum yüzde 0.58 artışla 2,072.30 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 292 liraya, çeyrek altın 477 liraya, Cumhuriyet altını da 1.976 liraya geriledi.

Petrol üretiminin önde gelen bölgelerinden Orta Doğu'da çatışmanın yatışmasıyla petrol fiyatlarındaki düşüş devam etti. Bunun yanında, Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Pekin yönetiminin yabancı şirketlere ülkedeki petrol ve doğalgaz araştırmalarına ve üretimine katılma izni vereceğini duyurdu.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.09 düşüşle 65.31 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.15 düşüşle 59.47 dolardan işlem görüyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
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