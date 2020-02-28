Altın ve petrol geriledi

Altın fiyatları gerilerken petrol talep Covid- 19 endişeleriyle düşüşte.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle globalde en az 2,859 kişinin öldüğü, 83,700 kişinin de virüsten etkilendiği bildirildi.

Petrol fiyatları virüsün sebep olduğu talep endişelerine bağlı olarak dört yıl içindeki en büyük haftalık düşüşünü yaşadı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 2.86 düşerek 50.69 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 4.16 düşüşle 45.13 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 3.38 düşüşle 17.13 dolardan,

altın, yüzde 0.88 düşüşle 1,627.90 dolardan,

bakır, yüzde 1.38 düşüşle 2.53 dolardan,

platin, yüzde 4.22 düşüşle 867.30 dolardan ve

paladyum yüzde 4.89 düşüşle 2,579.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 325 liraya, çeyrek altın 532 liraya, Cumhuriyet altını da 2,203 liraya geriledi.