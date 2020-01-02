Altın ve petrol yeni yıla yükselişle başladı - Son Dakika
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Altın ve petrol yeni yıla yükselişle başladı

6 saat önce

Altın fiyatları, doların altı ayın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesinin de etkisiyle hafif yükseldi.

Altın ve petrol yeni yıla yükselişle başladı, System.String[]

Altın fiyatları, doların altı ayın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesinin de etkisiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,519.75 dolara yükseldi.

ABD-Çin arasında ticaret ilişkilerinde iyileşmenin talep endişelerini azaltması ve Orta Doğu'da artan gerilimlerin arzla ilgili endişeleri canlandırmasıyla yeni yıla artıda başlayan, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.42 artışla 66.28 dolara, ABD hafif petrolü yüzde 0.25 artışla 61.21 dolara yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.03 artışla 18.105 dolardan,

altın, yüzde 0.47 artışla 1,530.30 dolardan,

bakır, yüzde 0.14 artışla 2.801 dolardan,

platin, yüzde 1.53 artışla 992.80 dolardan ve

paladyum yüzde 0.38 artışla 1,916.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 292 liraya, çeyrek altın 478 liraya, Cumhuriyet altını da 1,979 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:51 Kaynak: DHA
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