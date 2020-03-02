Altın ve petrol yükseldi - Son Dakika
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Altın ve petrol yükseldi

6 saat önce

Altın Pazartesi günü yüzde 1.0'den fazla yükselerek hızlı yayılan Covid-19 ortasında bir önceki seanstaki sarsıntılardan kaynaklanan kayıpları telafi ederken petrol yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi.

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Altın Pazartesi günü yüzde 1.0'den fazla yükselerek hızlı yayılan Covid-19 ortasında bir önceki seanstaki sarsıntılardan kaynaklanan kayıpları telafi ederken petrol yüzde 3.0'ün üzerinde yükseldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisi güçlü kalırken, Covid-19'un "gelişen bir risk oluşturduğunu" ve merkez bankasının gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi. ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Powell'ın açıklamaları 17-18 Mart'ta veya öncesinde bir faiz indiriminin olacağına güçlü şekilde işaret etti. 18 Mart'a kadar yapılacak faiz indiriminin 50 baz puan olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefik üreticilerle petrol fiyatlarını desteklemek için işbirliğine devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Aynı zamanda geçen haftanın küresel petrol piyasası için 2008'den beri en kötü hafta olduğunu vurguladı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 3.36 artarak 51.34 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.04 artarak 46.12 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 3.39 artışla 17.01 dolardan,

- altın, yüzde 2.41 artışla 1,604.60 dolardan,

- bakır, yüzde 1.22 artışla 2.57 dolardan,

- platin, yüzde 1.42 artışla 877.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 1.69 artışla 2,533.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 321 liraya, çeyrek altın 525 liraya, Cumhuriyet altını da 2,173 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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