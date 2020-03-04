Altın ve petrol yükseldi - Son Dakika
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Altın ve petrol yükseldi

6 saat önce

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ve yayılmaya devam eden Covid-19 sebebiyle, petrol de talep endişeleriyle yükseldi.

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Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ve yayılmaya devam eden Covid-19 sebebiyle, petrol de talep endişeleriyle yükseldi. Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle ülke genelinde 80,270 kişi virüsten etkilendi. 49,856 kişi taburcu edilirken 2,981 kişi virüs sebebiyle hayatını kaybetti. Dünya genelinde ise vaka sayısı 92,000'e yaklaşırken globalde en az 3,100 kişinin öldüğü belirtildi. Fed politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitti. Fed politika faizini 1.75-1.50 aralığından 1.00-1.25 aralığına çekti.Fed'den yapılan açıklamada, ABD ekonomisinin temellerinin güçlü kalmaya devam ettiği ancak Covid-19'un ekonomik faaliyetlere yönelik gelişen riskler oluşturduğu belirtildi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, Covid-19 salgınının yayılmasıyla küresel petrol talebinin zayıflaması ihtimalinin petrol fiyatlarını aşağı çekme riskine çözüm bulmak amacıyla Perşembe günü Viyana'da toplanacak.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 1.06 artarak 52.41 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.17 artarak 47.73 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.16 artışla 17.21 dolardan,

altın, yüzde 0.13 düşüşle 1,642.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.62 artışla 2.58 dolardan,

platin, yüzde 1.59 artışla 883.10 dolardan ve

paladyum yüzde 0.30 artışla 2,394.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 324 liraya, çeyrek altın 529 liraya, Cumhuriyet altını da 2,191 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:57 Kaynak: DHA
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