Altın yatay, petrol geriledi

ABD Senatosu'nda 2.0 trilyon dolarlık yardım paketinin imzalanması beklenirken, altın yükseldiği 1613 dolarda işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına çekildi.

Birleşik Krallık merkezli uluslararası banka Barclays, Covid-19 salgını nedeniyle küresel düzeyde havayolu şirketlerinin uçuşlarını büyük ölçüde düşürmeleri de dahil, talepte büyük daralma yaşanmasıyla, 2020 ıyılna ilişkin ortala petrol fiyatı öngörüsünü 12 dolar düşürdü. Brent ve Batı Teksas petrolleri için 2020 yılı ortalama fiyat tahminlerini 12'şer dolar indirerek 31 ve ve 28 dolar/varil olarak belirleyen Barclays'in yaptığı değerlendirmede, "Petrol fiatları, virüs salgınında köşe dönülene kadar baskı altında kalmaya devam edecek" denildi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 3.73 düşüşle 29.44 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 2.28 düşeşle 26.10 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.16 düşüşle 14.28 dolardan,

altın, yüzde 0.84 düşüşle 1,613.98 dolardan,

bakır, yüzde 5.37 artışla 4,848.00 dolardan,

platin, yüzde 1.68 artışla 724.64 dolardan ve

paladyum yüzde 6.92 artışla 2,086.64 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.