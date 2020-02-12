Altın yatay, petrol yüzde 2.0'den fazla yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın yatay, petrol yüzde 2.0'den fazla yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Altın yatay, petrol yüzde 2.0'den fazla yükseldi

12 dakika önce

Altın, Çin'de coronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı belirtilen vaka sayısının azalmasına bağlı olarak artan yatırımcıların risk iştahı karşısında bir haftanın en düşük düzeyine yaklaşırken, petrol yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.

Altın yatay, petrol yüzde 2.0'den fazla yükseldi, System.String[]

Altın, Çin'de coronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı belirtilen vaka sayısının azalmasına bağlı olarak artan yatırımcıların risk iştahı karşısında bir haftanın en düşük düzeyine yaklaşırken, petrol yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, COVID-19 salgınında yeni vaka sayısının 2 bin 15 kişi ile Ocak sonundan beri en düşük düzeyine indiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Gabriel Makhlouf, coronovirüs salgınının, kısa vadede küresel ekonomik büyümede "negatif şoka" neden olabileceği uyarısı yaparken ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) 2020 yılına ilişkin küresel petrol talep artış öngörüsünü düşürdü. EIA'dan yapılan açıklamaya göre, EIA küresel petrol talep artış öngörüsünü, önceki öngörüden günde 310 bin varil düşüşle günde bir milyon varil düzeyine indirdi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.89 artışla 55.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.42 artışla 51.15 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 17.53 dolardan,

- altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,569.80 dolardan,

- bakır, yüzde 0.62 artışla 2.59 dolardan,

- platin, yüzde 0.89 düşüşle 964.80 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.25 düşüşle 2,260.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 304 liraya, çeyrek altın 497 liraya, Cumhuriyet altını da 2,056 liraya yükseldi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 05:29 Kaynak: DHA
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