Altın yatırımcılarına uyarı; "Panik yapmayın" - Son Dakika

Altın yatırımcılarına uyarı; "Panik yapmayın"

17.02.2021 09:39
Altın yatırımcılarına uyarı;

Kuyumcular son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının, yeniden toparlanmaya gireceğini ve ons fiyatının 2021 yılı ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini beklediklerini söylediler.

Kuyumcular son 7 ayın en düşük seviyesine gerileyen altının, yeniden toparlanmaya gireceğini ve ons fiyatının 2021 yılı ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini beklediklerini söylediler.

Geçtiğimiz kasım ayında 540 lira seviyelerine ulaşarak rekor kıran gram altın o tarihten bu yana istikrarlı bir şekilde düşerek 403 lira seviyesine geriledi. Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altın normalleşme adımlarının ardından düşmeye başladı. Özellikle son dönemde dolar kurundaki sert düşüşler de gram altının gerilemesinde önemli etken oldu. Bu düşüş altın yatırımcısını tedirgin ederken kuyum esnafı ise tedirginliğe gerek olmadığını, altının uzun vade için karlı bir yatırım aracı olduğu görüşünü savunuyor.

"Panik yapmayın"

Altındaki sert düşüşe ilişkin açıklama yapan Kuyum Esnafı İlhami Yazıcı, "Altında sert bir düşüş oldu fakat bu düşüş dolar kurunun düşmesinden dolayı oldu. Altının onsunda ciddi bir düşüş olmadı, ons altın 1750 - 1850 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Biz yatırımcılara dövizlerini bozdurarak altın almalarının daha karlı olacağını söylüyoruz. Küresel piyasalarda paralar değer kaybeder fakat altın her zaman güvenli bir yatırımdır. 300 sene öncede 500 sene önce de altın değerliydi, bugün de altın değerini koruyor. Biz altın yatırımcılarına bu dönemde panik yapmamalarını öneriyoruz, altın uzun vade bir yatırım aracıdır ve uzun vadede kazandıracaktır. Altının ons fiyatının 2021 ortalarında 2 bin doların üzerine yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Güncel altın fiyatları

Altının onsu 1790 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın 403 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 660 liradan, yarım altın bin 321 liradan, tam altın ise 2 bin 589 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Altın yatırımcılarına uyarı; Panik yapmayın
Altın yatırımcılarına uyarı; Panik yapmayın

Yatırım, Liman, Kasım, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altın yatırımcılarına uyarı; 'Panik yapmayın' - Son Dakika Ekonomi


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