Son Dakika Haberleri: Altın Yazmalı Bin 200 Yıllık İncil Ele Geçirildi

Altın Yazmalı Bin 200 Yıllık İncil Ele Geçirildi

1 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, deri üzerine altın yazmalı olan bin 200 yıllık İncil ele geçirildi.

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, deri üzerine altın yazmalı olan bin 200 yıllık İncil ele geçirildi. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 3 şüpheli şahsın elinde bulundurdukları bin 200 yıllık deri üzerine altın yazmalı 1 adet dini motifli kitabı satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda 4 Şubat 2019 Pazartesi günü Diyarbakır ili Kayapınar ilçesinde icra edilen operasyonda; bahse konu şüpheli şahıslar, altın yazmalı dini motifli kitabı satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve işyerlerinde yapılan adli aramada; deri üzerine altın işlemeli figürleri bulunan, 17 yaprak ve 34 sayfadan oluşan İncil kitabı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen tarihi eser muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 6 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:56 Kaynak: İHA

Diyarbakır, İncil, Güncel
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