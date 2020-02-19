Altın yedi yılın yükseğine yakın, paladyum rekorda

Covid-19 salgını nedeniyle Çin'de üretime ara veren otomobil üreticileri, salgın ile ilgili endişelerin azalması üzerine üretime yeniden başlama kararı alınca, paladyum fiyatları ons başına 2 bin 841.54 dolar ile tüm zamanların rekor düzeyine yükselirken; yatırımcıların salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkilemesinin ardından güvenli limana yönelmesiyle altın fiyatları yedi yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamaya göre salgın sebebiyle 2,004 kişi hayatını kaybederken, 74,185 kişi de salgından etkilendi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya 'nın başını çektiği diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.

Petrol fiyatları, Covid-19'un etkisinin azalmaya başlamasıyla yüzde 1.0'in üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.84 artarak 58.81 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.58 artışla 52.87 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.50 artışla 18.24 dolardan,

altın, yüzde 0.26 artışla 1,607.80 dolardan,

bakır, yüzde 0.15 düşüşle 2.60 dolardan,

platin, yüzde 1.42 artışla 1008.00 dolardan ve

paladyum yüzde 7.23 artışla 2,678.10 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 313 liraya, çeyrek altın 512 liraya, Cumhuriyet altını da 2,120 liraya yükseldi.