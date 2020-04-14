Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yatay - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yatay - Son Dakika Ekonomi

Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yatay

6 saat önce

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilerin artamısı, buna karşın başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, dünyanın en büyük merkez bankalarının piyasalara büyük miktarda likidite sağlamasıyla, altın vadeli fiyatları 1,777 dolar ile yedi yılın...

Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yatay, System.String[]

Küresel ekonomide durgunluğun öngörülenden de sert olacağına ilişkin beklentilerin artamısı, buna karşın başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere, dünyanın en büyük merkez bankalarının piyasalara büyük miktarda likidite sağlamasıyla, altın vadeli fiyatları 1,777 dolar ile yedi yılın zirvesine yükseldi. Analistlere göre, likidite bolluğuna karşın faizlerin çok düşük olması nedeniyle yatırımcılar altını tercih ediyor.

Küresel piyasalardaki bu gelişmeler sonrası, Cumhuriyet altını 2,450 lira sınırına dayanırken, çeyrek altın da 610 liranın üzerine çıktı.

Petrol fiyatları ise, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın önderliğindeki petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısı anlaşmasının ardından yükseldikten sonra yatay hareket ediyor.

OPEC+ Grubu Cuma günü, Covid-19 salgınıyla önemli ölçüde düşen fiyatların yönünü yukarıya çevirmek için üretimlerini günde 10 milyon varil kısacak anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre, OPEC üyeleri ve Rusya'nın dışında, aralarında ABD'nin de bulunduğu ülkeler dün alınan karara göre üretimlerini yüzde 20 azaltacaklar.

Brent ham petrolünün varil fiyatı 0.8 artışla 32.13 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas hafif ham petrolü yüzde 1.70 yükselişle 29.86 dolar düzeyine yükseldi.

Spot piyasalarda

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,716.76 dolara kadar yükselirken,

vadeli fiyatları yüzde 0.9 yükselişle 1,777.40 doları gördü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.96 artışla 15.53 dolar,

altın, yüzde 0.20 artışla 1,713.46 dolar,

bakır, yüzde 0.23 artışla 5,032.00 dolar,

platin, yüzde 0.75 artışla 756.24 dolar,

paladyum yüzde 1.68 artışla 2,247.66 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise gram altın 373 liradan, çeyrek altın 613 liradan, Cumhuriyet altını da 2,448 liradan satılıyor.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:35 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti
New York'ta koronaya bağlı ölümler 10 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı DSÖ Başkanı Ghebreyesus: Koronavirüs önlemlerinin hepsini aynı anda kaldırmak olmaz Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek Çinli uzmandan önümüzdeki Kasım ayı için ikinci koronavirüs salgını uyarısı Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Bir kafede görüntülenen Yetkin Dikinciler muhabirle tartıştı: Sus beni dinle Bir kafede görüntülenen Yetkin Dikinciler muhabirle tartıştı: Sus beni dinle         
15:45
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı         
14:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı         
14:50
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var         
13:13
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek         
13:07
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı         
13:06
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi         
13:01
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi         
13:00
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak         
12:51
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı         
12:47
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi         
12:43
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı         
12:39
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak         
12:36
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti         
12:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 16:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yatay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]