Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yüzde 2.0 düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yüzde 2.0 düştü - Son Dakika Ekonomi

Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yüzde 2.0 düştü

6 saat önce

Altın fiyatları yedi yılın zirvesine yükselirken, petrol fiyatlarının gün içindeki düşüşü yüzde 2.0'yi buldu.

Altın yedi yılın zirvesinde, petrol yüzde 2.0 düştü, System.String[]
–Altın fiyatları yedi yılın zirvesine yükselirken, petrol fiyatlarının gün içindeki düşüşü yüzde 2.0'yi buldu.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle 2,247 kişi yaşamını yitirirken, 76,727 kişi salgından etkilendi.

Salgın endişelerinin gittikçe artmasının ardından yatırımcıların güvenli limana yönelmesiyle, gün içinde yüzde 1.0'in üzerinde yükselen altın fiyatları yedi yılın zirvesine ulaştı.

Petrol fiyatları, Covid-19 salgınında yeni vakaların oluşması ve zayıf Asya ekonomik verilerinin ardından düştü.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve lidrerliğini Rusya'nın yaptığı diğer petrol üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun, Mart ayına planlanan toplantıyı öne almayacağını açıkladı. Novak, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol üreticilerinin OPEC ve birlikte hareket eden ülkelerin Mart ayında planlanan toplantıdan önce biraraya gelmesinin artık mantıklı olmadığını anladıklarını söyledi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.97 gerileyerek 58.14 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.69 düşüşle 52.97 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.66 artışla 18.44 dolardan,

altın, yüzde 1.35 artışla 1,642.40 dolardan,

bakır, yüzde 0.27 artışla 2.59 dolardan,

platin, yüzde 0.18 düşüşle 977.20 dolardan ve

paladyum yüzde 0.89 artışla 2,596 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 323 liraya, çeyrek altın 528 liraya, Cumhuriyet altını da 2,185 liraya yükseldi.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:50 Kaynak: DHA
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