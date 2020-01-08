Altın yedi yılın zirvesinden döndü - Son Dakika
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Altın yedi yılın zirvesinden döndü

6 saat önce

İran ve ABD arasında yaşanan gerginliklerin etkisiyle 1,600 doları aşarak Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyi gören altın 1,579.80 düzeyine çekilirken, 70 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı da 68 dolar düzeyine döndü.

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İran ve ABD arasında yaşanan gerginliklerin etkisiyle 1,600 doları aşarak Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyi gören altın 1,579.80 düzeyine çekilirken, 70 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı da 68 dolar düzeyine döndü.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.74 düşüşle 68 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.85 düşüşle 62.28 dolardan işlem görüyor.

Elektrikli araçn bataryalarının üretiminde kullanılan değerli metal paladyum fiyatı, Çarşamba günü ABD ve İran arasında izlenen gerilimlerin ardından yatırımcıların değerli metaller de dahil olmak üzere güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle 2,103.04 dolarla yeni rekor düzeyini gördükten sonra 2,061 dolar düzeyine geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.21 düşüşle 18.35 dolardan,

altın, yüzde 0.15 artışla 1,579.80 dolardan,

bakır, yüzde 0.14 artışla 2.797 dolardan,

platin, yüzde 0.67 artışla 978.10 dolardan ve

paladyum yüzde 2.35 artışla 2,061.89 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 493 liraya, Cumhuriyet altını da 2.039 liraya yükseldi.

ABD-İran gerilimlerinin petrol piyasalarında tedarik endişeleri oluşturmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Shuail Al Mazroui, petrol piyasalarına yönelik olası tedarik riskleri kapsamında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) tedarik ihtiyaçlarını karşılayacağını, bu sebeple Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol sevkiyatına yönelik bir risk görülmediğini söyleöişti. Gelişmelerin etkisiyle hızla yükselen petrol düşüşe geçti.


Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:53 Kaynak: DHA
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