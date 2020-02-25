Altın yedi yılın zirvesinden döndü - Son Dakika
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Altın yedi yılın zirvesinden döndü

6 saat önce

Covid-19 salgınının etkisiyle yatırımcıların güven limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, virüs aşı bulunduğuna ilişkin haberlerle geriledi.

Altın yedi yılın zirvesinden döndü, System.String[]

Covid-19 salgınının etkisiyle yatırımcıların güven limana yönelince yedi yılın zirvesine yükselen altın fiyatları, virüs aşı bulunduğuna ilişkin haberlerle geriledi. Talep kaygılarıyla yüzde 4.0'ün üzerinde düşen petrol fiyatları, dünkü toparlanmanın ardından, hafif düştü.

Bahreyn Petrol Bakanı Mohammed bin Khalifa üretimde kısıntıya gitmenin petrol fiyatlarında istikrar için "çok etkili" bir yöntem olduğunu söyledi. Covid-19 salgınının petrol üzerindeki olumsuz etkisinin çoğunlukla hava yolu ulaşımındaki gelişmelerle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Bakan Khalifa, salgının "kısa süreli bir olay" olduğunu ifade etti ve Covid-19'un olası olumsuz etkilerine karşı Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC)  gerekli mekanizmalara sahip olduğunu vurguladı.

OPEC'in 5-6 Mart'ta Viyana'da gerçekleşecek toplantısının ardından petrol kesintisi konusunda vereceği karar belli olacak.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.39 düşerek 56.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.29 düşüşle 51.28dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 2.68 düşüşle 18.37 dolardan,

altın, yüzde 1.33 düşüşle 1,654.20 dolardan,

bakır, yüzde 0.14 düşüşle 2.57 dolardan,

platin, yüzde 1.32 düşüşle 961.50 dolardan,

paladyum yüzde 2.88 artışla 2,590.50 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 325 liraya, çeyrek altın 532 liraya, Cumhuriyet altını da 2,202 liraya geriledi.


Bahreyn, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:42 Kaynak: DHA
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