Altın yedi yılın zirvesinden, petrol 70 dolardan döndü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın yedi yılın zirvesinden, petrol 70 dolardan döndü - Son Dakika Ekonomi

Altın yedi yılın zirvesinden, petrol 70 dolardan döndü

6 saat önce

ABD ve İran arasında başlayıp, tüm Ortadoğu'yu etkileyen bölgesel gerilimin ivme kazanmasıyla petrol 70 doları aşan petrol ve yedi yılın zirvesine çıkan altın fiyatları, tansiyonun azalmasıyla geri çekildi.

Altın yedi yılın zirvesinden, petrol 70 dolardan döndü, System.String[]

ABD ve İran arasında başlayıp, tüm Ortadoğu'yu etkileyen bölgesel gerilimin ivme kazanmasıyla petrol 70 doları aşan petrol ve yedi yılın zirvesine çıkan altın fiyatları, tansiyonun azalmasıyla geri çekildi.

Petrol fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu'da petrol arz kesintisini olasılığını gözden geçirmeleriyle yüzde 1.0'den fazla geriledi. Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.5 düşüşle 67.86 dolara kadar geriledikten sonra hafif toparlanarak 68.16 dolara döndü.  ABD hafif ham petrolü de yüzde 1.5 düşüşle 62.30 dolara kadar indikten sonra, 62.64 dolara toparlandı.

Altın fiyatları, gerilimin azalması ve yatırımcıların kar realizasyona gitmeleriyle dün gördüğü yaklaşık yedi yılın zirvesinden geriledi ve ons fiyatı  yüzde 0.4 düşüşle 1,559.11 dolara geriledi. Spot altın dün 1,582.59 dolar ile Nisan 2013'den bu yana en yüksek düzeye yükselmişti.

Küresel Emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.09 artışla 18.19 dolardan,

altın, yüzde 0.05 artışla 1,569.60 dolardan,

bakır, yüzde 0.09 düşüşle 2.78 dolardan,

platin, yüzde 0.13 artışla 967.50 dolardan ve

paladyum yüzde 0.65 artışla 2,002.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 492 liraya, Cumhuriyet altını da 2,036 liraya yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü
ABD Savunma Bakanı Esper: İran'la savaş başlatmak istemiyoruz Donald Trump'tan İran'ın tehditlerine yanıt: Her türlü misillemeye hazırız Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi

Son Dakika Haberleri
21:39 Sabiha Gökçen'de kaza sonrası 'ilk uçuş saati' üçüncü kez ertelendi - Son Dakika Ekonomi
20:28 PTT Genel Müdürü görevden alındı - Son Dakika Ekonomi
19:58 PTT AŞ Genel Müdürlüğü görevine Hakan Gülten atandı - Son Dakika Ekonomi
18:56 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 00:14:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın yedi yılın zirvesinden, petrol 70 dolardan döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]