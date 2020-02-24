Altın yeni haftaya tarihi zirvede başladı - Son Dakika
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Altın yeni haftaya tarihi zirvede başladı

6 saat önce

Gram altın 326 liraya ulaşarak yeni haftaya tüm zamanların en yüksek seviyesinde başladı.

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Gram altın 326 liraya ulaşarak yeni haftaya tüm zamanların en yüksek seviyesinde başladı.

Altın geçtiğimiz haftadan süregelen hızlı yükselişini devam ettiriyor. Küresel piyasada artan risklerle yatırımın yönü tamamen altına döndü. Ons altın fiyatının bin 661 dolara yükselmesiyle iç piyasada gram altın 326 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyene ulaştı. Çeyrek altın ise 535 liradan satılıyor.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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